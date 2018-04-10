Жители Мариуполя сообщают о канонаде и сильных взрывах

Во вторник вечером жители Левобережного района Мариуполя (Донецкая обл.) и микрорайона "Восточный" сообщают о том, что слышат мощные взрывы, сообщает "Сайт города Мариуполя".

"Слышна громкая канонада. Встревоженные мариупольцы в соцсетях пишут, что это напоминает им 2014 год. "Что-то можно бахает с Востока", "Левый. Громко", - пишут люди в комментариях", - говорится в опубликованной во вторник вечером заметке.

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает комментарием украинских компетентных органов.

Как сообщалось, в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 вторника сообщалось о 22 обстрелах украинских опорных пунктов на Донбассе с начала суток, в результате чего ранение получил один военнослужащий Вооруженных сил Украины. В частности, на Донецком направлении из запрещенных минскими соглашениями 120мм минометов боевики обстреляли украинские позиции близко населенного пункта Бердянское. Также минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и вооружение БМП соперник применил в районе Песков, гранатометы различных систем – близко Лебединского, Водяного и Шахты "Бутовка", противотанковый ракетный комплекс – неподалеку Широкино, а крупнокалиберные пулеметы - по военнослужащим ВСУ у Гнутово, Новотроицкого и Опытного.