Голливудскую актрису Дженнифер Лоуренс сфотографировали на вечерней встрече в Нью-Йорке с 40-летним сценаристом и продюсером, уроженцем Киева Джином Ступницким. Снимки с "неизвестным мужчиной" опубликовало издание The Daily Mail, а другие СМИ признали в нем продюссера-украинца.

Несмотря на то, что пара держалась отстраненно, и встреча могла носить деловой характер, журналисты поспешили назвать ее свиданием.

На снимках видно, что Дженнифер и Джин мило болтают и веселятся в компании друг друга.

27-летняя обладательница Оскара, которая недавно рассталась с режиссером Дарреном Аронофски, была одета в длинное пальто в стиле милитари, жакет из денима и джинсы.

Известно, что Джин Ступницкий родился в Киеве в 1977 году и переехал в Америку в 2000 году. Там он закончил университет Айовы, основал компанию Quantity Entertainment. Вместе со своим партнером по бизнесу Джин работал над сериалом Офис, а также был продюсером фильма Очень плохая училка. Пять раз был номинирован на получение премии Эмми.

Как сообщал svodka.net ранее, на юбилейной церемонии вручения премии "Оскар" известная своими забавными выходками актриса Дженнифер Лоуренс снова привлекла к себе внимание необычным поведением.

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