В Шишацком районе упал вертолет "Ми-2", принадлежащий частной
фирме. В результате инцидента пострадавших нет, сообщили в
Нацполиции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В
потерпевшем крушение вертолете "Ми-2" находились двое пилотов Фото:
pl.npu.gov.ua На место аварии прибыли наряды полиции, медики и
спасатели.Вертолет принадлежал частной фирме. На его борту в момент
крушения находились двое пилотов, которые не пострадали в
результате падения.По предварительной информации, вертолет проводил
авиахимические работы. Правоохранители устанавливают обстоятельства
и причины аварии.
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