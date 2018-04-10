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В Полтавской области упал вертолет - Нацполиция
10.04.2018 19:54
В Шишацком районе упал вертолет "Ми-2", принадлежащий частной фирме. В результате инцидента пострадавших нет, сообщили в Нацполиции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В потерпевшем крушение вертолете "Ми-2" находились двое пилотов Фото: pl.npu.gov.ua На место аварии прибыли наряды полиции, медики и спасатели.Вертолет принадлежал частной фирме. На его борту в момент крушения находились двое пилотов, которые не пострадали в результате падения.По предварительной информации, вертолет проводил авиахимические работы. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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