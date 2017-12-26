"Газпром" с 22 декабря насчитывает по 600 тыс. долларов в день

"Для любителей считать проценты. Проценты, которые каждый день начисляются по нашим исковым требованиям в рамках Стокгольмского арбитража по транзитному контракту, решение по которым должны принять в феврале, составляют от 1 до 3 млн долларов", - сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко в Facebook.

Пост Витренко стал реакцией на заявление заместителя председателя правления "Газпрома" Александра Медведева. Тот во вторник заявил, что российская газовая компания насчитала "Нафтогаза" штрафы за просрочку платежа $1,8 млн за три дня с момента вынесения Стокгольмским судом решения в споре с "Газпромом".

Суд, в частности, обязал "Нафтогаз" выплатить $2,019 млрд за поставки газа и проценты, начиная с 22 декабря, в размере 0,03% за каждый день просрочки платежей. Один день просрочки обходится "Нафтогазу" в $600 тысяч. При этом Стокгольмский арбитраж удовлетворил основные требования "Нафтогаза" по контракту на поставку газа с 2009 года.

Решение по транзитному контракту, согласно которому украинская компания требует выплаты от "Газпрома" за нарушение по условиям транзитного договора, ожидают в феврале. Сумма иска составляет 16 млрд долларов. К решению судом транзитного спора "Нафтогаз" никаких выплат российской стороне не будет осуществлять.

Напомним, что в НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что выиграли арбитраж против российского "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. В заявлении говорилось, что арбитраж полностью отклонил требования "Газпрома" о положении "Бери или плати" на 56 млрд долларов в 2012-2017 гг.