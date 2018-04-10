После призывов России и Сирии начать расследование на месте фейковой "хим.атаки" в Думе, ОЗХО после некоторого молчания, согласилась отправить своих экспертов в Восточную Гуту.

Сегодня секретариат ОЗХО направил обращение Сирийской Арабской Республике с просьбой принять необходимые меры в связи с прибытием группы. Это совпало с запросом Сирийской Арабской Республики и Российской Федерации на расследование заявлений об использовании химического оружия в Думе. Группа готовится прибыть в Сирию в ближайшее время».

Примечательно, что США требуют сегодня провести голосование по резолюции о необходимости расследования ситуации в Думе (оно может состояться в 10 вечера). Есть вероятность, что формулировки резолюции могут оказаться неприемлемыми для РФ и это используют для того, чтобы нанести удары по Сирии до начала расследования ОЗХО. Поэтому до заседания продолжают обсуждать и другие варианты, которые могут пройти через голосование в СБ ООН и не подвернуться вето со стороны России или США.

Более того, в случае, если в Думе не обнаружится вообще никаких следов хим.атаки, чему уже немало свидетельств, шайка заговорщиков во главе США будет иметь очень бледный вид, так что период после заседания СБ ООН по поводу новой резолюции и до отправки группы экспертов ОЗХО в Восточную Гуту будет оптимальным для нанесения удара, дабы не допустить проведения расследования, которое подорвет всю эту провокацию.

PS. На заглавной фотографии вывезенные из Думы боевики "Джейш-аль-Ислам" в защиту которых выступают США и Ко, а также освобожденный из плена полковник сирийской армии. Стоит отметить, что как и сообщалось ранее, подконтрольные Турции боевики разоружают "Джейш-аль-Ислам".

В опровержение слухов, что Асад скрывается в бункере или на российской базе. Сегодня в Дамаске он провел встречу с родственниками заложников, которых не обнаружили при передаче боевиками заложников сирийской армии. Велика вероятность, что они были убиты.

Относительно наращивания сил, то АУГ во главе с авианосцем "Гари Трумен" по данным FOX News в среду выйдет из Норфолка и отправится в Средиземное море. Помимо авианосца в состав группы войдут еще 7 кораблей - ракетный крейсер USS Normandy, ракетные эсминцы USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman and USS Farragut. Эсминцы USS Jason Dunham и USS The Sullivans присоединятся к группировки позднее.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира