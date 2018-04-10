Как сообщает Генштаб ВСУ, в Институте протезирования и ортопедии в Харькове начинается новая двухлетняя программа, которую финансирует Трастовий фонд НАТО по медицинской реабилитации для Украины. Бакалаврская программа повысит уровень оказания медицинских услуг для ампутантов в соответствии с международными стандартами.

«Количество ампутантов в Украине значительно выросло за последние годы из-за конфликта в восточной части страны, — говорится в сообщении. — Основанная под «академическим зонтиком» Харьковского национального университета радиоэлектроники программа будет контролироваться Немецкой школой реабилитационных наук. Она будет осуществляться в сотрудничестве с Министерством социальной политики Украины и Министерство образования и науки Украины. Долгосрочная цель — создать учебную программу бакалавриата и магистратуры, сертифицированную Международным обществом протезов и ортосостояний», информирует svodka.net.

Как сообщают в Генштабе, после Уэльского саммита медицинская реабилитация была определена как ключевая сфера для развития практического сотрудничества с Украиной. С 2015 года более 500 раненых военнослужащих и 2000 практикующих врачей в Украине получили пользу от услуг благодаря Трастовому фонду по медицинской реабилитации НАТО.

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