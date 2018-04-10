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ГПУ завершила досудебное расследование дела о госизмене Поклонской, Аксенова и Константинова
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10.04.2018 20:02
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Обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего
“прокурора” Крыма Натальи Поклонской, “главы” оккупированного
полуострова Сергея Аксенова, “председателя” Госсовета Крыма
Владимира Константинова и других представителей оккупационных
властей Генпрокуратура Украины направит в Апелляционный суд Киева
для определения подсудности. Поклонская занимала должность
"прокурора" Крыма с марта 2014 года по ноябрь 2016 года Фото:
Наталья Поклонская / Facebook "По результатам предварительного
расследования 7 апреля 2018 года в газете "Урядовий кур'єр"
опубликованы сообщения о завершении досудебного расследования в
отношении подозреваемых Поклонской, Аксенова, Константинова и
других бывших чиновников Автономной Республики Крым и предоставлен
доступ к материалам досудебного расследования в соответствии с
требованиями ст. 290 УПК Украины", – говорится в сообщении.Когда с
материалами дела ознакомятся подозреваемые и их защитники,
уголовное производство будет направлено в Апелляционный суд Киева
для определения подсудности.Наталья Поклонская была сотрудницей
украинской прокуратуры. В мае 2014 года, вскоре после оккупации
Крымского полуострова Россией, ее назначили “прокурором” Крыма.
Генпрокуратура Украины весной того же года открыла против
Поклонской уголовное производство по подозрению в государственной
измене, в апреле 2016-го – по подозрению в причастности к
запрету деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. На выборах
в Госдуму РФ, состоявшихся осенью 2016 года, Поклонская была
избрана в нижнюю палату российского парламента по списку “Единой
России“.Владимир Константинов в 2010–2014 годах возглавлял главный
Совет АР Крым. После оккупации полуострова стал “председателем”
Государственного совета Крыма. Сергей Аксенов – прежний
депутат Верховного Совета АР Крым, назначенный “председателем”
Совета министров Крыма вскоре после оккупации. Уголовные
производства в отношении Константинова и Аксенова расследовались с
весны 2014 года.
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