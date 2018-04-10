Обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего “прокурора” Крыма Натальи Поклонской, “главы” оккупированного полуострова Сергея Аксенова, “председателя” Госсовета Крыма Владимира Константинова и других представителей оккупационных властей Генпрокуратура Украины направит в Апелляционный суд Киева для определения подсудности. Поклонская занимала должность "прокурора" Крыма с марта 2014 года по ноябрь 2016 года Фото: Наталья Поклонская / Facebook "По результатам предварительного расследования 7 апреля 2018 года в газете "Урядовий кур'єр" опубликованы сообщения о завершении досудебного расследования в отношении подозреваемых Поклонской, Аксенова, Константинова и других бывших чиновников Автономной Республики Крым и предоставлен доступ к материалам досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины", – говорится в сообщении.Когда с материалами дела ознакомятся подозреваемые и их защитники, уголовное производство будет направлено в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.Наталья Поклонская была сотрудницей украинской прокуратуры. В мае 2014 года, вскоре после оккупации Крымского полуострова Россией, ее назначили “прокурором” Крыма. Генпрокуратура Украины весной того же года открыла против Поклонской уголовное производство по подозрению в государственной измене, в апреле 2016-го – по подозрению в причастности к запрету деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. На выборах в Госдуму РФ, состоявшихся осенью 2016 года, Поклонская была избрана в нижнюю палату российского парламента по списку “Единой России“.Владимир Константинов в 2010–2014 годах возглавлял главный Совет АР Крым. После оккупации полуострова стал “председателем” Государственного совета Крыма. Сергей Аксенов – прежний депутат Верховного Совета АР Крым, назначенный “председателем” Совета министров Крыма вскоре после оккупации. Уголовные производства в отношении Константинова и Аксенова расследовались с весны 2014 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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