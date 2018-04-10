Целая куча народу мне писала после мартовского послания Президента «Ага! Путин снова говорил о необходимости приватизации! А ты нам что втирал?!». На что я им постоянно отвечал «Не смотрите на слова, смотрите на дела».

Прошло чуть больше месяца. И что же мы видим?

Государство снова занимается мягкой национализацией — на этот раз наращивая свою долю во владении портами. Например, собирается приобрести вдобавок к имеющемуся у государства (в лице государственной компании «Транснефть») пакету акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП) ещё 25%, то есть получить контрольный пакет, и поставить там своего управляющего.

Сколько я уже пишу о «государственном рейдерстве»? Пару лет минимум? Только в отличие от либеральных писак я оцениваю это явление сугубо позитивно: государство возвращает в своё управление собственность, «отжатую» у него в «святые девяностые», причём сходными же методами. И это прекрасно!

Путин часто заявлял, что пересмотров результатов приватизации не будет. Чтобы не пугать страусов. Но он ничего не говорил о экспроприации экспроприаторов. И действительно, зачем говорить? Делать надо!

Сколько раз я говорил, что есть дымовая завеса, за которой делаются реальные дела? Сто? Двести? Нет, всё равно куча народу ведётся на слова из этой самой дымовой завесы.

Вот и сейчас, когда братья Магомедовы (а именно они владельцы 25% акций Новороссийского порта) заупрямились продавать государству нужные ему активы, то по странному совпадению на них сразу было возбуждено уголовное дело по трём статьям. Теперь, вероятно, вообще ничего покупать не придётся — и так конфискуют.

Но акциями Новороссийского порта дело не исчерпывается. Стоимость активов Дальневосточного морского пароходства (порты Хабаровска и Владивостока) на фоне новостей об аресте братьев также быстро упала почти на 20%, что позволит государству выкупить их с существенным дисконтом. Как реализуются подобные схемы я описываю уже пятый год, начиная с 2014 года.

Акции транспортной компании «Трансконтейнер», также контролируемой Магомедовыми, упали пока только на 5%, но ещё не вечер.

Впрочем, братья Магомедовы не единственные, кто подвергается зачистке. Некторые очень неожиданные фамилии ряд попали в санкционные списки, так что их активы на бирже тоже сильно подешевели (по некоторым позициям в два раза) — и вполне вероятно, что и там мы скоро увидим, кхм, дружественное поглощение.

Причём для производств, которые занимаются реальными физическими активами («Газпром», «Русал» etc.) падение так называемой «рыночной капитализации» ничем особенным не грозит. Как производили, так и будут производить, как торговали, так и будут торговать.

А вот принятый Конгрессом США закон, запрещающий американским резидентам владеть акциями таких российских компаний — это прекрасно. Это примерно как запрет Ост-Индийской компании на владение активами в Индии и Китае. Он бьёт исключительно по самим американским компаниям, а нам позволяет национализировать активы с огромным дисконтом (а вы спрашивали, зачем нам столько долларов).

Кстати, по результатам выборов также будут сделаны определённые оргвыводы. Список, кхм, бизнесменов, которые пытались снова стать олигархами (то есть влезть в политику), спонсируя «кандидата от народа» и прочих проходимцев, ушёл наверх.

Так что кандидатов на раздевание довольно много. И процент госсобственности в экономике России продолжит расти. Возможно даже, что под продолжение песен про необходимость приватизации.

Как говорится, «у нас рыночная цена на газ». А кто сомневается — тот сам виноват.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира