На ул. Симиренко в Святошинском районе Иван Маланин выбросил собаку породы чихуахуа с 9-го этажа.

Это произошло, когда животное пыталось защитить мать агрессивного мужчины от его нападения, передает со ссылкой на .

Отмечается, что собака погибла. Свидетелями жестокого поступка стали дети.

Мать мужчины, который убил собаку, отказалась писать заявление в полицию. По показаниям соседей, которые обратили внимание полиции на случай, мужчина угрожает им расправой. Ранее преступник уже был судим за кражу.

Жестокий случай произошел в Луцке на ул. Дружбы Народов. Мужчина выбросил с 9 этажа собаку. Очевидцы вызвали полицию. Правоохранители выехали на место происшествия и обнаружили на козырьке подъезда №5 собаку среднего размера, рыжего цвета. Опросили жителей этого дома и установили, что это была дворовая собака. Одна из опрошенных рассказала, что видела, как собака вылетела через разбитое окно, и сразу же там видела мужчину невысокого роста.

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