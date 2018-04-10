США определили 22 цели первостепенной важности на территории Сирии для нанесения возможных ударов, сообщило турецкое издание Yeni Safak со ссылкой на специалиста по международным отношениям Сирии Закарии Молахавчи.

Цели, в том числе, располагаются в районе провинции Хомс, а также пункта обеспечения ВМФ РФ в Тартусе, где находятся в настоящее время российские военнослужащие, отмечает издание.

США, Великобритания, Франция и Израиль будут координировать между собой бомбардировки Сирии, при этом в ходе ударов будут применяться ракеты различных классов. Особое внимание в ходе ударов эти четыре страны будут уделять военным аэродромам, говорится в сообщении.

Среди целей – военные базы в районе Хомса, Дамаска, Тартуса, Хамы, Эль-Хасаки, Дейр-эз-Зора и Ракки.

Молахавчи утверждает, что в частности, США могут атаковать районы Сирии, где существуют конфликт между курдскими отрядами и сирийскими правительственными силами, а также шиитскими ополченцами.

«Уничтожение систем ПВО режима сместит баланс сил», – приводит издание слова Молахавчи.

Он также заявил, что США на случай реализации данного сценария примут во внимание тот факт, что Россия повысила уровень боеготовности своих сил на авиабазе Хмеймим и других военных объектах в Сирии.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты приступили к «подготовке почвы» для нанесения удара по Сирии в ответ на сообщения о применении химического оружия в сирийском городе Дума. В атаке Вашингтон обвиняет официальный Дамаск и Россию, пишет The Wall Street Journal.

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