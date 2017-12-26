В Ужгороде автомобиль Mercedes на еврономерах влетел в торговую палатку, пишет УНН .

По данным Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, случай произошел возле рынка "Белочка". В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека в возрасте 70, 61, 50 лет, они были доставлены в больницу.

Стоит отметить, что на месте аварии работала следственно-оперативная группа, которая устанавливала все обстоятельства ДТП.

Также сообщается, что за рулем автомобиля находилась женщина.

Как сообщал MIGnews.com.ua, утром в понедельник, 25 декабря, в Полтавской области около села Новофедоровка Чутовского района произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали микроавтобус и грузовой автомобиль . Вследствие аварии скончался один человеку, еще один - пострадал. Из-за ДТП была перекрыта полоса движения в направлении Харькова на автодороге Киев - Харьков - Довжанский.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира