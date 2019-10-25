Есть ее можно, конечно, и в свежем виде. Но как много удивительно вкусных и ароматных десертов можно приготовить из тыквы. Мы подобрали 5 наиболее интересных.

1. Рулет из тыквы с творожным кремом

Для бисквитного теста вам будет нужно 100 грамм пюре тыквы, 3 яйца, 100 грамм сахара, 120 грамм муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка корицы. Для начинки возьмите 200 грамм творога, 100 грамм сметаны, 100 грамм сахара. Для украшения могут понадобиться по вкусу взбитые сливки и сахарная пудра.

Взбейте яйца и сахар в пену, аккуратно вмешайте пюре из тыквы и просеянную муку, добавьте разрыхлитель. Вылейте тесто на противень и выпекайте при температуре 180 градусов 15 минут. Получившийся корж горячим сверните вместе с кухонным полотенцем в рулет. Взбейте творог со сметаной и сахаром в крем. Разверните остывший рулет, уберите полотенце, смажьте кремом и снова заверните. Дайте пропитаться, украсьте сливками и пудрой.

2. Осенний десерт из тыквы и клюквы

Для приготовления первого слоя парфе необходимо взять пюре половины тыквы, 1 чайную ложку корицы, 2 столовые ложки меда. Для второго слоя – стакан клюквы и четверть стакана меда. Для третьего слоя – 200 мл сливок, сахарную пудру по вкусу. Оставьте немного ягод клюквы для украшения и заготовьте немного грецких орехов, также для подачи.

Приготовьте тыквенное пюре и охлажденное взбейте блендером с медом и корицей. Отдельно взбейте клюкву с медом. Приготовьте третью заготовку – взбейте сливки с пудрой. Выложите десерт слоями в прозрачный стакан или креманку и украсьте ягодами и орехами.

3. Брауни с тыквой

Возьмите 100 грамм сливочного масла, 200 грамм шоколада, 1 стакан сахара, 2 стакана муки, 3 яйца, стакан с четвертью тыквенного пюре, четверть стакана растительного масла, пол чайной ложки молотой корицы, чайную ложку разрыхлителя, щепотку соли.

Растопите масло и шоколад на паровой бане или в микроволновке. Отдельно смешайте муку, разрыхлитель, соль и молотую корицу. Взбейте в миске яйца и сахар и соедините с сухой смесью. В треть теста добавьте тыквенное пюре, в остальную часть смесь сливок и шоколада. Влейте тесто слоями в форму для выпекания – первый шоколадно-сливочный, второй тыквенный и третий снова шоколадно-сливочный, нарисуйте зубочисткой мраморный рисунок. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 40 минут. Порежьте на квадраты и подавай к столу!

4. Десерт из тыквы и шоколада

Возьмите 400 грамм тыквы, 3 чайные ложки сахарной пудры, чайную ложку меда, 2 столовые ложки муки, желток 1 яйца, 1 столовую ложку крахмала, щепотку корицы, 50 грамм темного шоколада, 50 мл сливок 35%.

Тыкву очистите и порежьте. Приготовьте ее на пару, остудите и взбейте в блендере до пюреобразного состояния. Смешайте муку и крахмал, добавьте полторы столовые ложки воды и разотрите. В пюре тыквы добавьте соль, пудру, мед, желток и корицу, перемешайте. Готовьте эту смесь на пару.

Измельчите шоколад, залейте закипевшими сливками и вымешайте до однородности. Заполните стаканы или креманки остывшими слоями – тыквенным и шоколадным.

5. Тыквенный чизкейк в баночках

Вам будет нужно подготовить 150 грамм шоколадного печенья, 80 грамм сливочного масла, 450 грамм сливочного сыра, 250 грамм тыквенного пюре, 3 яйца, 150 грамм коричневого сахара, 1 столовую ложку крахмала, по половинке чайной ложки молотых корицы и имбиря, мускатный орех и соль – по щепотке.

Для основы измельчите печенье в крошку и смешайте с растопленным маслом. Возьмите жаропрочные баночки на 150 мл и выложите на дно основу. Смешайте сливочный сыр, пюре из тыквы, яйца, сахар, специи, крахмал и соль – выложите в баночки вторым слоем. Разогрейте духовку до 165 градусов, поставьте баночки в емкость с водой и выпекайте в течение часа.

Не вынимайте баночки сразу, после выпекания приоткройте духовку и дайте остыть баночкам в течение часа, затем остужайте их уже при комнатной температуре, а уже потом уберите в холодильник. Перед подачей украсьте десерт крошками и молотой корицей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира