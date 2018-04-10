Следом за советником президента США Дональда Трампа по
нацбезопасности Герберта Макмастера свой пост покинул Том Боссерт,
координировавший вопросы противодействия терроризму и киберугрозам.
Боссерт ушел в отставку с поста советника главы Белого дома Фото:
ЕРА Президент Дональд Трамп поблагодарил Тома "за усилия по
обеспечению безопасности нашей великой страны", сообщила
Сандерс.Источники телеканала в Белом доме убеждены, что Боссерта,
еще 8 апреля выступавшего в телевизионных шоу от имени
правительственной команды, вынудили уйти в отставку. Это, вероятно,
связано с уходом с должности советника президента США по
нацбезопасности Герберта Макмастера. Трамп отправил Макмастера
в отставку 23 марта из-за ряда разногласий.Боссерт
работал в Белом доме с первых дней после избрания Трампа
президентом. Он координировал вопросы предотвращения терроризма,
противодействия киберугрозам и оказания помощи районам,
пострадавшим от стихийных бедствий.
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