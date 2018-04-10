Следом за советником президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Герберта Макмастера свой пост покинул Том Боссерт, координировавший вопросы противодействия терроризму и киберугрозам. Боссерт ушел в отставку с поста советника главы Белого дома Фото: ЕРА Президент Дональд Трамп поблагодарил Тома "за усилия по обеспечению безопасности нашей великой страны", сообщила Сандерс.Источники телеканала в Белом доме убеждены, что Боссерта, еще 8 апреля выступавшего в телевизионных шоу от имени правительственной команды, вынудили уйти в отставку. Это, вероятно, связано с уходом с должности советника президента США по нацбезопасности Герберта Макмастера. Трамп отправил Макмастера в отставку 23 марта из-за ряда разногласий.Боссерт работал в Белом доме с первых дней после избрания Трампа президентом. Он координировал вопросы предотвращения терроризма, противодействия киберугрозам и оказания помощи районам, пострадавшим от стихийных бедствий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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