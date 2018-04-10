Ежегодно тысячи украинцев попадаются на удочку мошенников, а устройства для кражи информацию становятся все более незаметными. По данным киберполиции, в прошлом году количество краж с банковских карт выросло на 70%. При этом преступники чаще только пользуются двумя методами: воруют деньги непосредственно в банкомате, или получают информацию о банковской карте по телефону.

«Обозреватель» разобрался, как узнать «испорченный» мошенниками банкомат и не потерять свои деньги.

Скимминг и кэш-треппинги

Самый простой способ украсть наличку из банкомата – установить на окно выдачи средств кэш-треппинги. Это специальная клейкая лента, к которой прилипает часть купюр. За раз такое устройство, как рассказали «Обозревателю» в одном из украинских банков, может «задержать» до 1500 грн. Заметить такую ленту сложно, следовательно лучше после того, как банкомат выдал наличку, пересчитать ее перед камерой на банкомате. Если это техническая ошибка, то ее должен будет исправить банк, если же часть денег осталось на кэш-треппинге, то достать ленту можно будет самостоятельно.

В банке советуют обратиться к сотрудникам финучреждения, набрать номер «горячей линии» и никуда не уходить. С помощью такого устройства украсть все деньги с карты не получится, следовательно кибепреступники придумали т.н. скимминги. Это магнитная лента, которая устанавливается в разъем для банковской карты.

Как воруют деньги с банкоматов

Чаще только в наборе с таким прибором идет панель с видеокамерой, направленной на клавиатуру, или же специальная накладка на клавиатуру банкомата. Скимминг копирует информацию с магнитной ленты банковской карты, а с помощью накладки или камеры преступники узнают пароль от нее. После этого они могут изготовить «двойник» настоящей банковской карты и снять с нее все средства уже в работающем банкомате. В прошлом году правоохранители сняли с банкоматов около 1000 подобных приборов.

Чаще только злоумышленники устанавливают их на день или несколько часов, а потом снимают. Жертва узнает о преступлении только после того, как киберпреступники изготовляют карту и снимают с нее деньги. К тому моменты скимминг с банкомата снимают.

Правда, иногда злоумышленников удается поймать на горячем. Так, как сообщают в полиции, в прошлом году в Харькове удалось поймать мужчину в момент, когда он доставал из банкомата кэш-треппинг.

Как не попасться на удочку мошенников

Чаще только злоумышленники используют банкоматы, которые не находятся под круглосуточным наблюдением: на улице, в закрытых от камер частях торговых центров и т.д. Поэтому киберполиция рекомендует использовать те банкоматы, которые находятся в отделении банков или в помещениях, которые находятся под присмотром и закрываются на ночь.

Также важно перед тем, как вставлять карту, внимательно осмотреть банкомат. На нем не должно быть посторонних предметов, окно для выдачи наличности должно быть пустым, а на разъеме для банковских карт не должно быть посторонних предметов. При этом важно прикрывать рукой клавиатуру при наборе пин-кода (на случай, если злоумышленники установили камеру), а выданные средства пересчитывать перед камерой банкомата. В таком случае, если произойдет технический сбой, сотрудникам банка можно будет без пересчета остатка доказать, что банкомат не выдал часть списанных денег.

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