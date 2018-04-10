Российское судно-земснаряд компании Trans Services Maritime с портом приписки в городе Туапсе незаконно ведет добычу песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник «Лебединые острова») на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

Генпрокурор отметил, что прокуратура АР Крым осуществляет процессуальное руководство по факту незаконной добычи песка, информирует svodka.net.

«В традициях РФ ворованный песок используют для незаконного строительства оккупантами Керченского моста. В то же время компания-расхититель без проблем ведет свой бизнес, в частности – другими судами, которые регулярно заходят на территорию Украины», – подчеркнул он.

Луценко сообщил, что для возмещения убытков по уголовному производству 10 апреля постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым об аресте судна компании страны-агрессора.

Крымский мост строится за счет средств федерального бюджета России. Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд руб. (около $4 млрд). В министерстве транспорта РФ заявляли, что обеспечат открытие автомобильного движения по строящемуся Керченскому мосту к декабрю 2018 года, а движение поездов – к 2019-му.

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