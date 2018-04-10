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Жители Мариуполя сообщают о канонаде, "как в 2014 году"
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10.04.2018 20:18
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Жители Мариуполя сообщают о том, что слышат мощные взрывы, пишет
"Сайт города Мариуполя". Жители Мариуполя сообщают про интенсивные
обстрелы в Донецкой области Фото: ЕРА (архив) "Слышна громкая
канонада. Встревоженные мариупольцы в соцсетях пишут, что это
напоминает им 2014 год. "Что-то можно бахает с Востока", "Левый.
Громко", – сообщает местное издание.Волонтер и координатор
проекта "СтопТеррор" Семен Кабакаев сообщил, что вечером 10
апреля в зоне АТО на донецком направлении по позициям украинской
армии боевики открыли огонь из трех огневых точек. По его данным
боевики в Донецке подняты по тревоге.По состоянию на 18.00 в штабе
АТО зафиксировали 22 обстрела украинских опорных пунктов на
Донбассе с начала суток. В сводке пресс-центра АТО говорится, что
один украинский военный получил ранение.На Донецком направлении из
запрещенных минскими соглашениями 120-мм минометов боевики
обстреляли украинские позиции близко населенного пункта Бердянское.
Минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и вооружение БМП
соперник применил в районе Песок. На других участках фронта боевики
применяли гранатометы различных систем, противотанковый ракетный
комплекс и крупнокалиберные пулеметы.Вооруженный конфликт на
востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим
прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного
соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась,
что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30
марта, однако боевики нарушили его в первые сутки.
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