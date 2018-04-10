Жители Мариуполя сообщают о том, что слышат мощные взрывы, пишет "Сайт города Мариуполя". Жители Мариуполя сообщают про интенсивные обстрелы в Донецкой области Фото: ЕРА (архив) "Слышна громкая канонада. Встревоженные мариупольцы в соцсетях пишут, что это напоминает им 2014 год. "Что-то можно бахает с Востока", "Левый. Громко", – сообщает местное издание.Волонтер и координатор проекта "СтопТеррор" Семен Кабакаев сообщил, что вечером 10 апреля в зоне АТО на донецком направлении по позициям украинской армии боевики открыли огонь из трех огневых точек. По его данным боевики в Донецке подняты по тревоге.По состоянию на 18.00 в штабе АТО зафиксировали 22 обстрела украинских опорных пунктов на Донбассе с начала суток. В сводке пресс-центра АТО говорится, что один украинский военный получил ранение.На Донецком направлении из запрещенных минскими соглашениями 120-мм минометов боевики обстреляли украинские позиции близко населенного пункта Бердянское. Минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и вооружение БМП соперник применил в районе Песок. На других участках фронта боевики применяли гранатометы различных систем, противотанковый ракетный комплекс и крупнокалиберные пулеметы.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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