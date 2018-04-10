Свобода лучше несвободы наличием свободы. Курс биткойна растет стремительным домкратом, пока рубль и российская экономика обрушивается в бездну. Илон Маск создал новый ролик о колонизации Марса, наглядно доказав преимущество либертарианской модели экономики. Снимите с бизнеса ограничения и будут созданы самые прогрессивные технологии, которые позволят покорить Галактику с помощью Гиперлупа и электрокаров Тесла. Избавившись от убыточных и дотационных Крыма и Донбасса, украинская экономика бьет очередные рекорды, заставляя еврочиновников радостливо перечислять пану Порошенко очередной транш МВФ. Невидимая рука рынка сама обваливает биржи тоталитарных режимов, позволяя свободным людям и геям в этих странах скинуть ненавистное иго.

Харассмент. Как много в этом слове. Цивилизованный Запад захлестнула волна гомофобии и нападения на женщин похотливыми ху*мразями, непременно инспирированная КГБ по личному приказу террана Влада Путина. Голливудские актрисы годами терпели унижения от продюсера Вайнштейна, давая щупать себя за задницы и сиськи ради денежных ролей в блокбастерах. Но волна народного гнева переполнила чашу терпения, что вылилось во флешмоб . Голливудские вагинал-звезды начали припоминать попытки харассмента, которые происходили тридцать или сорок лет назад. Все неравнодушные люди, геи, демократические журналисты и евроукры содрогнулись масштабам насилия над старлетками, и потребовали беспристрастных расследований и новых санкций режимам Путина и Ассада.

Голливудские актеры стали не единственными представителями богемы, подвергшиеся массовому харассменту. Порнозвезды поддержали порыв и начинают спать исками продюсеров и режиссеров кинокартин, в которых они играли главные роли. Тут дело еще серьезней. Это вам не невинный массаж пяток, к которому принуждал в жестокой форме Вайнштейн. И самое главное – преступление невозможно скрыть, ведь довольно просмотреть картину с участием потерпевших. Меня поразили масштабы гомофобии в картинах режиссеров Вудмана и Рокко Сифереди. Я с содроганием наблюдал акты насилия над актерками, которые бурно кричали, донельзя возмущенные размахом мужского шовинизма. Над некоторыми порноактрисами измывались одновременно несколько хуемразей. Хотя есть и киноленты, где один гомофоб издевается над двумя-тремя девушками, психологически и эмоционально запугивая героинек.

Ситуация была настолько сложной, что в трактире «Матрешка» брайтонская устроила мощнейший мозговой шторм, дабы выработать подходящее решение. В результате бурных дебатов и созрело решение о формировании люстрационной комиссии-трибунала для определения степени насилия над несчастными порноселебрити. В состав комиссии включены Лев Щаранский, Яков Моисеевич Айлисман, Моисей Жидоплясов, Аркаша Гобман и модный лойер Марк Фейгин. Целью порнотрибунала будет просмотр соответствующей кинопродукции и вынесения вердикта по пятибалльной шкале. Если порнофильм набирает пятнадцать балов харсассмента, адвокат Марк Фейгин начинает уголовное преследование картины, требуя моральной компенсации в два миллиона долларов. Которые в дальнейшем будут использованы на помощь голодающим детям Африки, украинским патриотам на броники и в фонд жертв Холокоста Аллы Гербер. Скажем твердое нет гомофобии! Будущее за мультикультурным и толерантным обществом. Ведь жить надо не по лжи. О слезинке каждой крошки, Щаранский думает в «Матрешке». За вашу и нашу свободу. Сегодня мы все грузины. Мы здесь власть. Так победим!

С уважением, Лев Щаранский.

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