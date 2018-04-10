|СИРИЯ. СИТУАЦИЯ. ОБНОВЛЯЕТСЯ. Обновление №9: США подняли в воздух самолет “Судного Дня”.
|10.04.2018 20:21
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ОБНОВЛЕНИЕ №8 10.04.18 20:15
Несколько часов назад диспетчерские службы NMOC (Network Manager Operations Centre) выпустили экстренное предупреждение для авиакомпаний, работающих над Средиземным морем:
Согласно этому документу, удар по Сирии возможен в течении 72-х часов, что авиакомпании должны учитывать при планировании полетов.
Тем временем США перемещают в сторону Сирии USS New York – десантно-вертолетный корабль-док типа «Сан-Антонио»
размещают в Италии еще 6 противолодочных самолетов P-8A
а министр обороны США Джеймс Мэттис вслед за Дональдом Трампом .
ОБНОВЛЕНИЕ №9 10.04.18 20:35
Блоги, следящие за сетевыми авиационными сервисами, сообщают о перемещениях трех очень важных самолетов. Первый самолет – это борт Tу-154, принадлежащий МО России. Сегодня он летал в Балтимор с некоей загадочной миссией и только что вернулся в Россию.
Зачем он летал в США и кого перевозил остается загадкой. Многие предполагают, что генералы передали в Америку какое-то очень важное сообщение, о которое лучше было передать лично.
Второй интересный самолет – это борт Boeing E-4B Nightwatch, самолет “Судного дня”. Некоторое время назад он был поднят в воздух.
Наконец, в сети появились первые фото происходящего в Сирии:
На фото запечатлен самолет Су-34 с двумя противокорабельными под крыльями. Боевая нагрузка самолета наглядно показывает, насколько там все в данный момент серьезно и к чему военные готовятся.Источник - .
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