ОБНОВЛЕНИЕ №8 10.04.18 20:15

Несколько часов назад диспетчерские службы NMOC (Network Manager Operations Centre) выпустили экстренное предупреждение для авиакомпаний, работающих над Средиземным морем:

Согласно этому документу, удар по Сирии возможен в течении 72-х часов, что авиакомпании должны учитывать при планировании полетов.

Тем временем США перемещают в сторону Сирии USS New York – десантно-вертолетный корабль-док типа «Сан-Антонио»

размещают в Италии еще 6 противолодочных самолетов P-8A

а министр обороны США Джеймс Мэттис вслед за Дональдом Трампом .

ОБНОВЛЕНИЕ №9 10.04.18 20:35

Блоги, следящие за сетевыми авиационными сервисами, сообщают о перемещениях трех очень важных самолетов. Первый самолет – это борт Tу-154, принадлежащий МО России. Сегодня он летал в Балтимор с некоей загадочной миссией и только что вернулся в Россию.

Зачем он летал в США и кого перевозил остается загадкой. Многие предполагают, что генералы передали в Америку какое-то очень важное сообщение, о которое лучше было передать лично.

Второй интересный самолет – это борт Boeing E-4B Nightwatch, самолет “Судного дня”. Некоторое время назад он был поднят в воздух.

Наконец, в сети появились первые фото происходящего в Сирии:

На фото запечатлен самолет Су-34 с двумя противокорабельными под крыльями. Боевая нагрузка самолета наглядно показывает, насколько там все в данный момент серьезно и к чему военные готовятся.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира