|Нацбанк установил самый низкий курс доллара с начала месяца
|10.04.2018 20:22
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Украины на 10 апреля установил курс доллара на уровне 26,02 грн. Это на 4 коп. меньше, чем было перед выходными.
Сообщает сайт , передает со ссылкой на .
Евро подешевел на 11 коп. Сегодня стоит 31,84 грн.
Курс российского рубля - 45 коп.
В обменниках доллар покупают по 26,00 грн, продают по 26,21 грн.
За евро предлагают 31,90 грн. Продают по 32,00 грн.
Российский рубль скупают и продают по 44 коп.
Ожидается, что за 3 года в Украине минималка вырастет более чем в полтора раза. 2019-го она составит 4,6 тыс. грн, сообщила пресс-служба . 2020 года украинцы будут получать минимальную зарплату 5,4 тыс. грн. 2021 года украинцы будут получать минимальную заработную плату 6,2 тыс. грн.
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