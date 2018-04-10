Нацбанк установил самый низкий курс доллара с начала месяца По теме: Украины на 10 апреля установил курс доллара на уровне 26,02 грн. Это на 4 коп. меньше, чем было перед выходными. Сообщает сайт , передает со ссылкой на . Евро подешевел на 11 коп. Сегодня стоит 31,84 грн. Курс российского рубля - 45 коп. В обменниках доллар покупают по 26,00 грн, продают по 26,21 грн. За евро предлагают 31,90 грн. Продают по 32,00 грн. Российский рубль скупают и продают по 44 коп. Ожидается, что за 3 года в Украине минималка вырастет более чем в полтора раза. 2019-го она составит 4,6 тыс. грн, сообщила пресс-служба . 2020 года украинцы будут получать минимальную зарплату 5,4 тыс. грн. 2021 года украинцы будут получать минимальную заработную плату 6,2 тыс. грн.











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