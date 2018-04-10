Правительством Украины было принято постановление, которое запрещает возвращение водительских прав, гражданам, потерявшим права, имея временное удостоверение.

Этот документ подтверждает, что возвращение водительских прав гражданам, которые были лишены прав управления, имея изданные водительские права, осуществляться не будет, информирует svodka.net.

Начиная с ноября 2017 года, срок первого водительского удостоверения продолжается два года. Право садиться за руль получат черновчане, которые составили соответствующие экзамены.

Поменять первые водительские права можно без сдачи экзаменов, в том случае, если лицо в течение срока действия прав не поступит более двух административных нарушения. Если буковинец получит три или более нарушений, ему придется сдавать экзамены на получение водительских прав заново.

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