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В Днепре 23 студента и три сотрудника агроуниверситета заболели корью
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10.04.2018 20:26
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Из-за вспышки кори в аграрно-экономическом университете Днепра
занятия не прекращались. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке В днепровском вузе корью заразились 26 человек
Фото: Дніпровський державний аграрно-економічний університет /
Facebook "Корью заболели 23 студента и три сотрудника
аграрно-экономического университета. Среди заболевших – одна
беременная студентка", – рассказал Киселев.По его словам,
занятия в университете не прекращались. Часть заболевших
госпитализированы в больницу, остальные лечатся амбулаторно.Кроме
того, в Днепре зарегистрирована вспышка кори между воспитанников
одного из дошкольных учреждений. Заболели трое детей. Общее
количество заболевших корью в Днепропетровской области в 2018
году составила 334 человека, отметили в отделе эпиднадзора.В
течение 13 недель 2018 года корью в Украине заболели 9091
человек – 3270 взрослых и 5821 ребенок. От осложнений умерли
семь человек, из которых пятеро – дети, сообщал Минздрав.Вирус
кори очень заразен, быстро передается воздушно-капельным путем,
может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того,
как больной человек покинул помещение. Девять из 10
неиммунизированных людей, контактирующих с больным,
заражаются.Единственным средством профилактики кори является
вакцинация.
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