Из-за вспышки кори в аграрно-экономическом университете Днепра занятия не прекращались. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В днепровском вузе корью заразились 26 человек Фото: Дніпровський державний аграрно-економічний університет / Facebook "Корью заболели 23 студента и три сотрудника аграрно-экономического университета. Среди заболевших – одна беременная студентка", – рассказал Киселев.По его словам, занятия в университете не прекращались. Часть заболевших госпитализированы в больницу, остальные лечатся амбулаторно.Кроме того, в Днепре зарегистрирована вспышка кори между воспитанников одного из дошкольных учреждений. Заболели трое детей. Общее количество заболевших корью в Днепропетровской области в 2018 году составила 334 человека, отметили в отделе эпиднадзора.В течение 13 недель 2018 года корью в Украине заболели 9091 человек – 3270 взрослых и 5821 ребенок. От осложнений умерли семь человек, из которых пятеро – дети, сообщал Минздрав.Вирус кори очень заразен, быстро передается воздушно-капельным путем, может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение. Девять из 10 неиммунизированных людей, контактирующих с больным, заражаются.Единственным средством профилактики кори является вакцинация. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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