Президент Российской Федерации Владимир Путин вряд ли пойдет на уступки по Донбассу и Крыму из-за введения США новых санкций против России.

Об этом «Апостроф.Экономика» заявил известный российский экономист Владислав Иноземцев.

«Дело в том, что очень странное (я не буду применять более серьезные формулировки) сознание российской политической элиты исходит из того, что мы от своих решений не отступаем, что там, где нас не было, нас нет, мы оттуда выйти не можем (типа с Донбасса), мы не можем извиниться за отравление Скрипаля (бывший сотрудник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта, власти Великобритании убеждены, что за отравлением стоит Россия, — ред.) и все такое прочее», — отметил он, информирует svodka.net.

По словам эксперта, должны случиться гораздо более катастрофические проблемы в российской экономике для того, чтобы в Кремле начали хотя о чем-то думать.

«Я бы не ждал изменений ни по одной позиции», — подытожил Иноземцев.

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