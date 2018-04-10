Спустя 21 год осужденная за убийство двух человек Любовь Кушинская вышла на свободу. С просьбой о ее помиловании к президенту Петру Порошенко обращался народный депутат Александр Грановский. Женщина отбывала наказание в Качановской колонии Фото: Північно-Східне міжрегіональне управління з питань виконання крим.покарань / Facebook Она отбывала пожизненное заключение в Качановской колонии. "Осужденная отбывала наказание в секторе среднего уровня безопасности учреждения, в котором содержатся осужденные на пожизненное лишение свободы. На момент освобождения Любовь отбыла в местах лишения свободы 27 лет 9 месяцев (по закону Савченко. Фактически она провела за решеткой 21 год. – )", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/khadptspress/posts/2089882527957735 Кушинская в свое время стала первой женщиной, которая получила пожизненный срок в Украине. 24 июля 1997 года во Львове исчезли известный врач, 61-летний заведующий отделением клинической больницы Львовской железной дороги Орест Циневский, и его зять, 38-летний бизнесмен Ярослав Дроджаль.Полуразложившиеся тела двух мужчин со следами насильственной смерти были обнаружены 23 декабря 1997 года возле села Борщовичи Львовской области.На следующий день милиция арестовала львовского предпринимателя Кушинскую по обвинению в убийстве из корыстных мотивов.Апелляционный суд Львовской области приговорил женщину к пожизненному заключению, а ее сообщника Андрея Манько – к 15 годам лишения свободы. В 2005 году высший Суд Украины оставил приговор без изменений.В интервью телеканалу "Прямий" в октябре 2017 года Кушинская утверждала, что за ее делом стоит прежний муж экс-министра юстиции Украины Сюзанны Станик Роман.С просьбой о помиловании Кушинской к президенту обратился народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Грановский. Сама осужденная не признавала вину и категорически отказывалась писать прошение на имя главы государства,По словам Грановского, он передал "тонну материалов новых экспертных заключений", которые говорили, что имеющиеся материалы уголовного дела на тот момент не давали судьям права судьям осудить Кушинскую. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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