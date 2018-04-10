Эксперты заявили, что каждый четвертый взрослый человек регулярно отказывается от употребления еды с утра, передает Sud.ua .

Оказывается, что злоупотребление такой привычкой приводит к повышению уровня холестерина и артериального давления.

Из-за таких показателей появляется риск развития не только инфаркта и инсульта, а и остальных заболеваний сердца.

Эксперты также отмечают, что те, кто не завтракает, чаще страдают ожирением и даже диабетом. Причина кроется в том, что человеческий организм получает недостаточное количество питательных веществ.

Кроме того, употребление пищи в вечернее время также повышает риск болезней сердца, инсульта и диабета.

Медики рекомендуют соблюдать такую диету, которая содержит фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, куриное мясо и рыбу.

А также следует ограничить употребление красного мяса, соленых и сладких продуктов. И, конечно, от завтраков лучше не отказываться, ведь они обеспечивают нас необходимым зарядом энергии на весь день.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, специалисты рекомендуют тем, кто не проходит регулярный медосмотр, обращать на сигналы-предупреждения, которые подает организм.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира