Влажные салфетки могут привести к развитию аллергии у маленьких детей, поскольку мыло, которым они пропитаны, нарушает защитный кожный барьер.

Существует ряд факторов, которые могут привести к развитию аллергии у маленького ребенка, в частности: генетика, которая меняет абсорбирующие свойства кожи, контакт с аллергенами (например, пыль), определенные продукты питания или использование влажных салфеток, информирует svodka.net.

Если несколько факторов накладываются, то вероятность развития аллергии у ребенка значительно увеличивается.

По словам экспертов Северо-Западного университета, высокий слой кожи состоит из жиров, а мыло, которым пропитаны влажные салфетки, негативно влияет на жиры, нарушая целостность защитного кожного барьера.

Поэтому лучше помыть младенца обычной водой. Ведь согласно статистике, до 35% детей с пищевыми аллергиями одновременно имеют атопический дерматит, который может возникнуть из-за слабого кожного защитного барьера.

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