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Наливайка в духе времени: в сети волна шуток из-за открытия очередного бара в Донецке
26.12.2017 16:33
Наливайка в духе времени: в сети волна шуток из-за открытия очередного бара в Донецке По теме:

Пользователей социальных сетей повеселило название питейного заведения с названием "Сепар", которое недавно открылось в оккупированном Донецке.

В Twitter Ronin‏ опубликованы фото входа и интерьера заведения, передает со ссылкой на .

 

"Единственная извилина этих убогих способна только на подобный "креатив". Днище....", "Чего только стоят названия торговых точек: "магазин честных цен", "народные цены", "народный гастроном", однако и товар не отстает: "сахар сладкий", молоко из молока", "натуральная вода питьевая", "натуральные шпроты"... Ну и ТП...Народная дыра, Ё*тель!!!", "Двухсотый сепар!", "А ещё есть Блокпост. Магазин-Гендель", "А Чебурашка при чем?", "Ветерок название подходящее", - комментируют снимки пользователи сети.







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