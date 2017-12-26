Пользователей социальных сетей повеселило название питейного заведения с названием "Сепар", которое недавно открылось в оккупированном Донецке.

В Twitter Ronin‏ опубликованы фото входа и интерьера заведения, передает со ссылкой на .

"Единственная извилина этих убогих способна только на подобный "креатив". Днище....", "Чего только стоят названия торговых точек: "магазин честных цен", "народные цены", "народный гастроном", однако и товар не отстает: "сахар сладкий", молоко из молока", "натуральная вода питьевая", "натуральные шпроты"... Ну и ТП...Народная дыра, Ё*тель!!!", "Двухсотый сепар!", "А ещё есть Блокпост. Магазин-Гендель", "А Чебурашка при чем?", "Ветерок название подходящее", - комментируют снимки пользователи сети.

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