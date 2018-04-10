В Мариуполе сообщают про канонаду и сильные взрывы Ожидается комментарий пресс-офицера сектора "Донецк" Левобережный район и микрорайон "Восточный" Мариуполя вздрагивают от мощных взрывов. Фото: скриншот з видео "Слышно громкое канонаду. Встревоженные мариупольцы в соцсетях пишут, что это напоминает им 2014 год", - сообщает мариупольский сайт 0629. "Что-то вероятно Баха с востока". "Левый. Громко" , - сообщают жители города. Издание указывает, что в ближайшее время ожидается комментарий пресс-офицера сектора "Донецк". Ранее пресс-центр штаба АТО сообщал, что с начала суток боевики 22 раза обстреляли позиции военных на Донбассе. Один воин АТО получил ранения. Напомним, 24 января 2015 года боевики обстреляли из "Градов" жилой квартал Мариуполя, в результате чего погибли 30 человек, еще 119 были ранены. С полуночи трое украинских военных ранены на Донбассе, - штаб АТО

Сутки в АТО: 35 обстрелов, пятеро украинских воинов получили ранения Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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