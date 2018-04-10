|В Мариуполе сообщают про канонаду и сильные взрывы
|10.04.2018 20:42
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Ожидается комментарий пресс-офицера сектора "Донецк"Левобережный район и микрорайон "Восточный" Мариуполя вздрагивают от мощных взрывов.
Фото: скриншот з видео
"Слышно громкое канонаду. Встревоженные мариупольцы в соцсетях пишут, что это напоминает им 2014 год", - сообщает мариупольский сайт 0629.
"Что-то вероятно Баха с востока". "Левый. Громко", - сообщают жители города.
Издание указывает, что в ближайшее время ожидается комментарий пресс-офицера сектора "Донецк".
Ранее пресс-центр штаба АТО сообщал, что с начала суток боевики 22 раза обстреляли позиции военных на Донбассе. Один воин АТО получил ранения.
Напомним, 24 января 2015 года боевики обстреляли из "Градов" жилой квартал Мариуполя, в результате чего погибли 30 человек, еще 119 были ранены.
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