Специалисты Центра экспертиз "ТЕСТ" исследовали 13 образцов сметаны и 10 образцов масла, купленных как в магазинах, так и на рынках.

"Чистой репутацией" смогли похвалиться далеко не все испытуемые, передает со ссылкой на .

Для исследования эксперты приобрели в магазинах 10 образцов сметаны промышленного производства, еще 3 образца купили "с рук" на рынках , Львова и Одессы. Вся домашняя сметана оказалась небезопасной в ней нашли кишечную палочку. Особенно исследователей поразил продукт, купленный на базаре в . Вместо обещанных на словах 15% жира, в нем было 12,6% жира, причем немолочного, с очень высоким содержанием транс-жиров почти 18% (при норме для маргаринов не более 8%). В продукте оказалось очень мало молочнокислых бактерий, зато присутствовала кишечная палочка. Единственным преимуществом такой "сметаны" оказалась цена продукт стоил гораздо дешевле других образцов.

"Самые дешевые образцы сметаны оказались откровенным фальсификатом, отметил Валентин Безрукий, руководитель Центра экспертиз "ТЕСТ". Такие продукты не просто ненастоящие, они несут прямой вред организму. Поэтому наш совет потребителям: как бы вам ни хотелось сэкономить, не покупайте слишком дешевые продукты. Они и того не стоят".

Помимо исследования сметаны, провели тестирование и сливочного масла. Для этого отобрали 10 образцов продукции: 8 популярных торговых марок из магазинов, еще 2 образца развесного масла были куплены на рынках и Львова у "бабушек". В продукте проверили содержание жира и поискали растительные жиры. К маслу из магазина замечаний не было, в отличие от базарных образцов.

Магазинные образцы, как сметаны, так и масла порадовали своей единогласной микробиологической безопасностью и достаточным содержанием полезных микроорганизмов. Кроме того, они содержали только молочный жир без каких-либо добавок и в заявленных количествах.

Среди отличников тестирования сметана "Простоквашино". На сегодня, этот производитель первым между всех открыл перед экспертами "ТЕСТа" двери своей фермы и завода и успешно прошел их проверку. Поэтому сметана была удостоена знака "Чистоту збережено".

Знак "Чистоту збережено" свидетельствует о том, что продукт изготовлен из чистого молока. А такое молоко соответствует трем основным критериям: оно было получено от здоровых коров, в нем нет никаких добавок, оно хранилось и транспортировалось при правильном температурном режиме.

Эксперты рекомендуют покупателям внимательно относиться к выбору таких популярных продуктов, как сметана и масло (результаты проверки всех производителей здесь), и напоминают: по-настоящему качественным и безопасным может считаться продукт, изготовленный ответственным производителем из чистого молока.

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