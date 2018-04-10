Эксперт-криминолог Анна Маляр, которая когда-то отговоривала Савченко от голодания, предполагет, что Вера Савченко, сеcтра Надежды, может быть ее соучастницей еще со времен задержания первой в России.

Об этом она рассказала в прямом эфире 24 Канала, информирует svodka.net.

«Я писала свои аналитические выводы после голосования ВР по привлечению Надежды к уголовной ответственности. И я спросила наших правоохранителей, отреагировали ли они на то, как на видеозаписях Надежда отвечает на один вопрос. Если она погибнет в результате вооруженного нападения на ВР, то кто придет к власти. Она утвердительно отвечает, что это будет ее сестра. Если мы все берем за точку отсчета то, что она в сознании, психически здоровый человек, а я думаю, что это так и есть, тогда правоохранители, действительно, должны проверить такое заявление. Потому что это, по сути, заявление о соучастии», – отметила знаток.

Также Маляр обратила внимание на тот факт, что Вера Савченко во время голодания Надежды, отговаривала всех , кто призывал Надежду остановится.

В тот момент ее сестра была, действительно, одним из посредников. Она передавала определенную информацию. Это родство, доверительные отношения. Но многие люди, которые до этого присоединились, заметили, что сестра почему-то всех нас отговаривала от этого и говорила: пусть Надежда все-таки голодает, – вспоминает эксперт-криминолог.

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Анна Маляр утверждает, что, вероятно, между сестрами были определенная стратегия и договоренности, и, вероятно, они ведут какую-то общую игру.

Меня не удивит, если окажется, что они соучастницы, — добавила эксперт.

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