|Боровой: Мировой войны не будет. Трусы не воюют, только злобно переругиваются и демонстрируют оттопыренный карман
|10.04.2018 20:49
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9 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует в течение ближайших часов принять решение об ответе на химическую атаку в сирийском городе Думе, где 7 апреля погибли от 70 до 100 человек.Глава Белого дома сразу после инцидента назвал президента Сирии Башара Асада "животным", подчеркнув ответственность Ирана и России за гибель мирных жителей. Из-за ситуации в Сирии Трамп отменил поездку на саммит Америк, который пройдет в столице Перу Лиме.Вблизи сирийского побережья уже находится эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк". США могут направить к берегам Сирии второй эсминец USS Porter.С борта USS Porter в прошлом году США нанесли удар по авиабазе в Сирии после очередного случая применения химического оружия войсками Асада.
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