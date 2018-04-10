Банк вряд ли допустит дефолт по каким-то обязательствам в течение следующих 12 месяцев

Об этом говорится в сообщении агентства во вторник, 10 апреля.

В самом ПриватБанке подтвердили завершение сотрудничества с S&P, объяснив это продолжением оптимизации расходов, в том числе и по работе с рейтинговыми агентствами, передает Интефакс-Украина .

Рейтинги подтверждены на уровне CCC + / C. По методологии S&P это означает, что "эмитент испытывает трудности с выплатами по долговым обязательствам и его возможности зависят от благоприятных экономических условий". Рейтингам присвоен "стабильный" прогноз.

"Подтверждение (рейтингов) отражает наше мнение о том, что кредитоспособность ПриватБанка остается уязвимой, несмотря на его национализацию, и банк зависит от благоприятных деловых, финансовых и экономических условий для удовлетворения своих финансовых обязательств", - отмечает агентство.

Однако агентство считает, что банк вряд ли допустит дефолт по каким-то обязательствам в течение следующих 12 месяцев.

S&P также отмечает постепенный прогресс в реструктуризации банка после национализации, включая разработку новой стратегии роста, постепенное очищение баланса банка и укрепление его управленческой команды с назначением нового председателя правления и других опытных специалистов в правление и наблюдательный совет.

На сегодня в ПриватБанке еще остаются кредитные рейтинги международных агентств Fitch и Moody's.