Ведущий экономист Всемирного банка, руководитель программ ВБ в Беларуси, Молдове и Украине Фарук Кхан заявил, что выполнение долговых обязательств и погашение дефицита бюджета в ближайшие два года "обойдется" Украине в $18 млрд. Об этом сообщает Укринформ .

"Потребности в финансировании дефицита бюджета и погашении долга (в том числе внутреннего) в перерассчете на доллары оцениваются в 18 миллиардов долларов в 2018 и 2019 годах (7,3% ВВП в год), из которых около 8 млрд долларов могут быть профинансированы из внешних источников, а остальные - на внутреннем рынке", - сказал Кхан.

Чтобы получить требуемое внешнее финансирование от еврооблигаций и международных организаций, Украина должна принять ряд ключевых реформ, которые сейчас ожидают рассмотрения, для четвертого обзора программы Международного валютного фонда к лету 2018 года.

"Если не будет продолжения реформ, это будет негативным сигналом для инвесторов, и экономический рост может уменьшиться на 2% или ниже в 2018 и 2019 году", - предупредил Кхан.

"Сотрудничество с МВФ, а также с другими международными кредиторами послужит важным сигналом международным рынкам капитала", - также подчеркнул Кхан.

Также, по словам Кхана, достижение целевых показателей бюджета может усложниться из-за того, что расходы превысят прогнозируемые поступления.

Для того, чтобы выполнить план доходов бюджета, нужно приложить определенные усилия по детенизации экономики. Недавно вступившие в силу реформы в сферах образования, государственного управления и здравоохранения давят на расходную часть в разрезе оплаты труда и социальных программ.

По прогнозам Международного валютного фонда, экономика Украины в 2018 году вырастет на 3,2%, правительства Украины - на 3%, Нацбанка - на 3,2%.

Как сообщал svodka.net, в феврале текущего года Украина выплатила Международному валютному фонду 465,9 миллиона долларов долга.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира