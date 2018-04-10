В Украине ежегодно погибают не менее 3,5 тыс. человек, а травмируются около 35 тыс. человек. Поэтому Координационный совет по вопросам безопасности движения должен разработать госпрограмму повышения безопасности дорожного движения. Об этом сегодня заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время первого заседания Координационного совета по вопросам безопасности движения, передает со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства.

"Мы создали Координационный совет по вопросам безопасности движения. Его задача - разработать государственную программу повышения безопасности дорожного движения. И показатели здесь едины - уменьшение количества ДТП и травмированности. Мы направляем 47 млрд грн на дороги, вводим новые стандарты, мы изменили государственные строительные нормы. Реализуется программа "500-500-1000" - там есть и движение по кругу, и островки безопасности. Это позволяет уменьшить негативные явления. Почти 2,6 млрд направим исключительно на (вопросы) безопасности. В этом году украинцы должны почувствовать, что дороги стали безопаснее", - подчеркнул он.

Глава правительства привел статистику, согласно которой ежегодно в Украине на дорогах гибнут не менее 3,5 тыс. человек, травмируются - около 35 тыс. При этом сохраняется тенденция, когда улучшение качества дорожного полотна приводит к ухудшению дисциплины водителей и перевозчиков - прежде только, в сегменте скоростного режима и перегрузки транспорта.

По предложению премьера, дополнительные правительственные решения по указанным вопросам будут наработаны уже в ближайшие недели и принятые во время одного из ближайших заседаний правительства.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что через 3-5 лет в Украине будут восстановлены дороги.

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