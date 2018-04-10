|Татусь двох: Григорій Решетник нарешті показав найменшого сина (ФОТО)
|10.04.2018 20:57
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Зірковий татусь Григорій Решетник, якому армия Христина рік тому народила другого сина, не показував обличчя малюка у мережі довший час - шанувальники вже навіть вирішили, що не побачать хлопчика, аж доки той не піде до школи.
Втім, цими вихідними зіркова родина вирушила на батьківщину Христини - на Франківщину, де й відсвяткували Великдень і в Інстаграмі Григорія з'явилося фото з Іваном та найменшим Дмитриком.
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