Украине важно продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом для успешного привлечения необходимого финансирования

Об этом сообщил ведущий экономист представительства ВБ в Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан, передает " Интерфакс-Украина ".

"Украине на 2018-2019 годы понадобятся существенные объемы финансирования для обслуживания внешних обязательств и покрытие фискального дефицита", - сообщил Кхан.

По его словам, нужно привлечь около 18 млрд долларов в этом и следующем годах. Из них 8 млрд долларов - на внешних рынках.

Кхан добавил, что, по его мнению, Украине важно продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом для успешного привлечения необходимого финансирования.

"Сотрудничество с МВФ и другими международными кредиторами послужит важным сигналом международных рынков капитала", - считает экономист.

Ранее министр финансов заявил, что прекращение сотрудничества с Международными финансовыми организациями светит проблемами с платежеспособностью государства.