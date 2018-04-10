|Всемирный банк назвал сумму, которая нужна Украине на погашение долгов
|10.04.2018 20:58
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Украине важно продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом для успешного привлечения необходимого финансированияУкраина на погашение долгов в 2019 году необходимо привлечь 18 миллиардов долларов.
Фото: zn.ua
Об этом сообщил ведущий экономист представительства ВБ в Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан, передает "Интерфакс-Украина".
"Украине на 2018-2019 годы понадобятся существенные объемы финансирования для обслуживания внешних обязательств и покрытие фискального дефицита", - сообщил Кхан.
По его словам, нужно привлечь около 18 млрд долларов в этом и следующем годах. Из них 8 млрд долларов - на внешних рынках.
Кхан добавил, что, по его мнению, Украине важно продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом для успешного привлечения необходимого финансирования.
"Сотрудничество с МВФ и другими международными кредиторами послужит важным сигналом международных рынков капитала", - считает экономист.
Ранее министр финансов заявил, что прекращение сотрудничества с Международными финансовыми организациями светит проблемами с платежеспособностью государства.
Как сообщалось, соотношение совокупного государственного и гарантированного долга к ВВП за 2017 год снизилось до 71,8% с 80,9%. В том числе, прямой долг сократился до 61,5% с 69,2% ВВП, гарантированный - до 10,3% с 11,7% ВВП.