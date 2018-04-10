В киевском "" происходят определенные кадровые изменения - как в клубе, так и в команде.

По информации шоу "Татотаке", сенегальского защитника Папу Гуйе, известного по выступлениям в "Металлисте" и "Днепре" времен , "" возьмет на летние сборы, передает со ссылкой на .

С вероятностью в 90 процентов, с 33-летним игроком подпишут полноценный договор.

Сейчас футболист тренируется со столичной командой.

Также в шоу "Татотаке" сообщили, что Евгений Красников получил в "" должность вице-президента.

Во время представления Красникова клуба его назвали вице-президентом.

При этом функционер продолжает возглавлять Федерацию футбола Харьковской области, остается спортивным директором сборных Украины и заместителем председателя комитета сборных.

Красников будет отвечать в "" за селекцию.

Помощником нового вице-президента киевлян станет экс-селекционер "Днепра" и "Металлиста" Вадим Комардин.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира