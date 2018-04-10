Исследование показало, что техника релаксации может побудить гены человека снижать артериальное давление. Следовательно, данная методика должна активно использоваться гипертониками.

Ученые из США обнаружили гены, связанные с реакцией организма на технику релаксации, что может помогать снижению артериального давления у людей с гипертонией. В ходе исследования был обнаружен молекулярный механизм, с помощью которого методика релаксации поможет в лечении гипертонии. Это первое исследование, которое оценило воздействие данной практики на процессы, приводящие к снижению артериального давления. Также впервые науке удалось идентифицировать экспрессию генов, специфически связанную с воздействием релаксации на гипертонию, информирует svodka.net.

Миллионы людей преимущественно пожилого возраста регулярно употребляют таблетки для контроля артериального давления, которые им необходимо пить пожизненно. Хотя эти лекарства существенно продлевают жизнь, они также имеют многие выраженные побочные эффекты. Но отказ от таблеток грозит самыми печальными последствиями, ведь артериальное давление может стать причиной развития инсульта или инфаркта.

К сожалению, далеко не все пациенты с гипертонией реагируют на фармакологическое лечение. Именно следовательно им требуются альтернативные методики терапии. Одной из них может стать техника релаксации, ведь исследование показало, что она способствует снижению артериального давления у пациентов с гипертонией, которые не принимают лекарства. Добровольцы проходили через сеансы релаксации в течение 7 недель, во время которых их учили правильному дыханию, а также осознанной медитации. Впоследствии их подвергли тому же самому уровню стресса в ходе тестов, который использовался на момент начала исследования, чтобы оценить показатели давления.

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