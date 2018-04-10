На переходах через проезжую часть дорог с четырьмя и более полосами движения будут предусмотрены островки безопасности шириной не менее двух метров, заявили в Минрегионе Украины. Если возможности обустроить островок безопасности нет, переход нужно будет сделать регулируемым, утверждают в Минрегионе Фото: pixabay.com В случае невозможности обустройства островка безопасности на нерегулируемом переходе его следует переоборудовать в регулируемый, сообщили в ведомстве.Минимальная ширина островка безопасности в месте пешеходного перехода должна быть не менее двух метров, минимальная длина – 8 метров.Островки безопасности могут обустраиваться на разделительной полосе или путем сужения полос движения до 2,75 м и изгиба оси полосы движения, предполагают в Минрегионе. Рис.: minregion.gov.ua В ноябре 2017 года Кабинет Министров утвердил стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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