На переходах через проезжую часть дорог с четырьмя и более полосами
движения будут предусмотрены островки безопасности шириной не менее
двух метров, заявили в Минрегионе Украины. Если возможности
обустроить островок безопасности нет, переход нужно будет сделать
регулируемым, утверждают в Минрегионе Фото: pixabay.com В случае
невозможности обустройства островка безопасности на нерегулируемом
переходе его следует переоборудовать в регулируемый, сообщили в
ведомстве.Минимальная ширина островка безопасности в месте
пешеходного перехода должна быть не менее двух метров, минимальная
длина – 8 метров.Островки безопасности могут обустраиваться на
разделительной полосе или путем сужения полос движения до 2,75 м и
изгиба оси полосы движения, предполагают в Минрегионе.
Рис.: minregion.gov.ua
В ноябре 2017 года Кабинет Министров утвердил стра
Сводка.нет - Новости Украины и Мира