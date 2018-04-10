В Министерстве социальной политики надеются, что спецпенсионеры сами перейдут на обычные пенсии, поскольку спецпенсии перечислять не будут

Одним из результатов проведения пенсионной реформы 2017 года стала ликвидация спецпенсий и назначения пенсионных выплат по одним правилам и единой для всех формуле.

"Мы говорим о принципиальной отмене всех спецпенсий. Вместе с тем, есть люди, которые получают уже назначенные специальные пенсии или имеют право на их назначение в соответствии с переходными положениями закона. Для этих людей пенсии перечислять не будут, и со временем они сами перейдут на единые правила пенсионного обеспечения", - заявил заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир, сообщает Зеркало недели.

Как свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, в мае 2017 года подавляющее большинство украинцев считали неприемлемым специальное пенсионное обеспечение чиновников высшего ранга (92,8% не поддерживали это), государственных служащих (84,4%), судей (89,6%).

Напомним, в Украине вступила в силу пенсионная реформа , которая предусматривает повышение необходимого стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и постепенное повышение до 35 лет в 2028 году.