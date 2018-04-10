Официально о причинах отставки не сообщается

Отставка Боссерта была инициирована новоназначенным советником по нацбезопасности Джоном Болтоном, - сообщает The Washington Post.

"Президент благодарен Тому за приверженность делу обеспечения безопасности и обеспечения охраны нашей страны", - прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Официально о причинах отставки не сообщается. В то же время, по данным WP, чиновника обвиняли в медлительности во внедрении оборонной стратегии США и наказании РФ за вмешательство в выборы.