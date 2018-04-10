|Помощник Трампа по вопросам внутренней безопасности подал в отставку
|10.04.2018 21:07
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Официально о причинах отставки не сообщаетсяПомощник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт подал в отставку.
Фото: washingtonpost.com
Отставка Боссерта была инициирована новоназначенным советником по нацбезопасности Джоном Болтоном, - сообщает The Washington Post.
"Президент благодарен Тому за приверженность делу обеспечения безопасности и обеспечения охраны нашей страны", - прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Официально о причинах отставки не сообщается. В то же время, по данным WP, чиновника обвиняли в медлительности во внедрении оборонной стратегии США и наказании РФ за вмешательство в выборы.
Напомним, в этом году Трамп изменил своего государственного секретаря, советника по вопросам национальной безопасности, секретаря дел по делам ветеранов, директора ЦРУ, главного экономического советника, штатного секретаря, директора по коммуникациям и членов его юридической команды.