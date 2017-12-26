|В Ужгороде автомобиль "влетел" в торговые ряды с продавцами
|26.12.2017 16:36
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Пострадали два человека26 декабря в Ужгороде возле рынка "Белочка" автомобиль "влетел" в торговые ряды с продавцами.
Фото: pmg.ua
Двух пострадавших забрала скорая, обстоятельства происшествия будут выяснять следователи, - отметили в полиции, передает местное издание PMG.
Фото:PMG
Напомним, что в Одессе водитель Peugeot пытался на автомобиле заехать в супермаркет , разбил витрину магазина и столкнулся с автомобилем ВАЗ.
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