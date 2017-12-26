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В Ужгороде автомобиль "влетел" в торговые ряды с продавцами
26.12.2017 16:36
В Ужгороде автомобиль "влетел" в торговые ряды с продавцами
Пострадали два человека
26 декабря в Ужгороде возле рынка "Белочка" автомобиль "влетел" в торговые ряды с продавцами.
В Ужгороде автомобиль "влетел" в торговые ряды с продавцами Фото: pmg.ua

Двух пострадавших забрала скорая, обстоятельства происшествия будут выяснять следователи, - отметили в полиции, передает местное издание PMG.

Фото:PMG

Напомним, что  в Одессе водитель Peugeot пытался на автомобиле заехать в супермаркет , разбил витрину магазина и столкнулся с автомобилем ВАЗ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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