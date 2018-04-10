Группа астрономов из США и Германии изучила спиральную газовую систему в галактическом скоплении Персея — одном из крупнейших объектов во Вселенной.

Оказалось, что она содержит устойчивый холодный фронт, подобный аналогичному явлению в атмосфере Земли, размером в два миллиона световых лет, который существует более пяти миллиардов лет, информирует svodka.net.

Исследователи показали, что температура фронта достигает 30 млн кельвинов, а окружающих его областей — 80 млн К.

По мере удаления от центра галактического скопления, где находится галактика с активным ядром NGC 1275, фронт распался на две части, но остался выразительным. По мнению астрономов, его размытие в присутствии волн сжатия и расширения и турбулентности препятствуют сильные магнитные поля.

svodka.net/

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