Основатель Facebook Марк Цукерберг прибыл на слушания в американский парламент. Он даст показания судебному и экономическому комитетам Сената по делу об утечке данных пользователей соцсети, а также о возможном влиянии России на президентские выборы в США в 2016 году. Трансляцию с переводом на русский язык ведет "Настоящее время". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Цукерберг прибыл в Сенат США Фото: ЕРА Скандал вокруг вероятной утечки данных пользователей Facebook разгорелся 19 марта. Телеканал Channel 4 News снял на скрытую камеру разговор с главой британской компании Cambridge Analytica Александром Никсом, который признался, что более 200 раз влиял на избирательные кампании по всему миру.Компания пыталась моделировать предпочтения пользователей соцсетей, показывая им релевантную политическую рекламу.Газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 млн пользователей Facebook. Главный технический директор Facebook Майк Шрепфер утверждал, что доступными стали данные 87 млн человек.Cambridge Analytica распространила заявление, что получила информацию только о 30 млн юзеров.Цукерберг пообещал, что работу соцсети усовершенствуют для лучшей защиты личных данных пользователей.В Конгрессе США проверяют информацию о том, что данные пользователей Facebook накануне выборов 2016 года могли попасть в распоряжение российского "Агентства интернет-исследований" – "фабрики троллей". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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