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Из колонии вышла первая помилованная женщина, которую незаконно приговорили к пожизненному
10.04.2018 21:15
Из колонии вышла первая помилованная женщина, которую незаконно приговорили к пожизненному
Любовь Кушинская отбыла в местах лишения свободы 27 лет 9 месяцев
Во вторник, 10 апреля, из Качановской исправительной колонии в Харькове освободили помилованную Любовь Кушинскую, которую незаконно приговорили к пожизненному заключению за двойное убийство.

На момент освобождения женщина отбыла в местах лишения свободы 27 лет и 9 месяцев. Любовь Кушинская была первой женщиной в Украине, осужденной к пожизненному лишению свободы, которую помиловал президент, - сообщили в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко помиловал Любовь Кушинскую. Она отказывалась признать вину в убийстве двух человек, как того требует процедура прошения о помиловании. Поэтому просьбу о помиловании подал народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Грановский.

В 1997 году женщину обвинили в убийстве двух мужчин. По ее словам, пожизненное заключение заказал близкий ей человек, который задолжал ей крупную сумму денег.
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