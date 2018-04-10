Любовь Кушинская отбыла в местах лишения свободы 27 лет 9 месяцев

На момент освобождения женщина отбыла в местах лишения свободы 27 лет и 9 месяцев. Любовь Кушинская была первой женщиной в Украине, осужденной к пожизненному лишению свободы, которую помиловал президент, - сообщили в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко помиловал Любовь Кушинскую. Она отказывалась признать вину в убийстве двух человек, как того требует процедура прошения о помиловании. Поэтому просьбу о помиловании подал народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Грановский.