Закон об амнистии участников Майдана, принятый 21.02.2014 года, предполагает персональную амнистию генерального прокурора Украины Юрия Луценко от преступлений, предусмотренных статьёй 110 Уголовного Кодекса Украины, а именно: "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок. ... наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет." Об этом заявил экс-первый заместитель генерального прокурора, адвокат Ренат Кузьмин.

"Итак, задержание Бубенчикова за умышленное убийство милиционеров явно противоречит так называемому Закону об амнистии участников Майдана.

Этим законом уголовники, захватившие власть, освободили себя от тюрьмы. И не только за убийства милиционеров… Закон уникальный. Его название "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний…", предполагает освобождение от наказания лишь участников МИРНЫХ собраний.

Подчеркиваю, именно МИРНЫХ, но уже ст. 1 этого, прости, Господи, закона предписывает освободить тех майдановцев, которые совершили, внимание (!), кражи, грабежи и разбои, в т.ч. с проникновением в жилища граждан, которые нанесли тяжкие телесные повреждения, совершили захват заложников, создали преступные организации и виновны в бандитизме.

Это как-то не укладывается в категорию МИРНЫХ собраний, но сегодня любое беззаконие выдается за "фантастичне здобуття Майдану"...

Уверен, что не многие дочитали этот мерзопакостный закон до конца.

А зря. Последний его пункт очень симптоматичен.

Он предполагает персональную амнистию для нынешнего генпрокурора, кума нынешнего президента и мужа женщины третьего тысячелетия.

Цитирую: "4. Положения данного законараспространяются на… уголовное производство, которое было открыто в отношении Луценко Юрия Витальевича, 14.12.64 года рождения, за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 110 УК Украины", т.е. за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины или за сепаратизм, другими словами.

Значит, всех сепаратистов – в тюрьму и только одного этого, так сказать, элитного сепара, освободить от наказания… Он же у нас особенный, почти уникальный…

И последнее.

Закон явно готовили не юристы, а уголовники, ничего не смыслящие в юридической технике и допустившие по этой причине грубые ошибки.

Ошибки, которые даже сегодня позволяют отправить на скамью подсудимых тех "героев Майдана", которые по приказу его лидеров убивали Жизневского, Нигояна и других "мирных протестующих".

И хотя Бубенчикова сегодня и нельзя привлечь за убийство милиционеров, но вот за убийства других майдановцев, если будет доказано его участие, вполне можно.

Вот только решится ли на это генпрокурор Луценко, амнистированный вместе с убийцами одним законом?

Впрочем, вопрос риторический. Всему свое время, господа хорошие, всему свое время…" - Заявил Ренат Кузьмин.

Закон об амнистии участников Революции достоинства противоречит Уголовному кодексу Укаины, заявил руководитель Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

"Само решение Верховной Рады о том, что эти лица не могут нести ответственность, есть. И согласно Конституции Украины и Уголовному кодексу, то, что смягчает ответственность лица, должно применяться. В этом как раз проблематика этого дела, у нас уже было одно уголовное производство, где 18 февраля на Крепостном один из майдановцев захватил автомобиль и, управляя им, наехал на другого майдановца, в результате чего тот погиб.

Мы направляли в суд обвинительный акт, районный суд применил этот закон, а Апелляционный суд сказал, что по этой процедуре он не может быть применен, поскольку он противоречит Уголовно-процессуальному кодексу", — заявил Горбатюк в эфире телеканала ZIK.

Руководитель Департамента спецрасследований ГПУ пояснил, что общие положения амнистии такие: идет расследование, сбор доказательств, лицу сообщают о подозрении, оно дает согласие на применение амнистии, дело направляют в суд и закрывают — лицо не несет ответственности.

Горбатюк отметил, что на тот момент, когда депутаты голосовали за закон об амнистии майдановцев, они не знали, как дальше будут развиваться события. Главной целью тогда было принять закон, чтобы правоохранительные органы, которые на тот момент арестовывали, бездоказательно задерживали протестующих, прекратили произвол по отношению к майдановцам.

Однако, по его словам, с тех пор прошли четыре года и прокуроры подготовили письмо главы ГПУ по проблематике закона об амнистии и необходимости инициировать изменения.

"Но этого не происходило… Законодатели на это никак не реагировали", — отметил он. Горбатюк также обратил внимание на то, что в законе об амнистии лицо, которого "простили", считается виновным.

"И этот закон говорит — нет, у вас не отсутствует состав преступления, а "я вас прощаю", законодатель говорит.

Для чего меня прощать, если я защищался, если я действовал правомерно в этой ситуации? Это очень важный момент, недостаток этого закона", — резюмировал представитель ГПУ.

Напомним, 3 апреля во Львове был задержан активист Евромайдана Иван Бубенчик. В тот же день его доставили в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения, однако заседание отложили. Следователи департамента спецрасследований ГПУ объявили Бубенчику о подозрениях в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Напомним, Бубенчик в 2016 году в интервью СМИ признался, что стрелял в "беркутовцев", однако позже он опроверг свои же заявления. Многие эксперты, а также другие активисты Майдана сомневаются в правдивости заявлений Бубенчика.

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