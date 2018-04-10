Обязательную декларацию до сих пор не подали депутаты Верховной
Рады Андрей Журжий, Сергей Клюев, Надежда Савченко и Александр
Онищенко, сообщили в Национальном агентстве по вопросам
предотвращения коррупции. В НАПК назвали нардепов, не подавших
декларации за 2017 год Фото: radiosvoboda.org По состоянию на 1
апреля не подал декларацию народный депутат от
"Самопомочі" Андрей Журжий и внефракционные нардепы Сергей Клюев,
Надежда Савченко и Александр Онищенко.Нардеп об Блока Петра
Порошенко Богдан Онуфрик подал свою е-декларацию 2 апреля, с
опозданием на один день.По состоянию на 1 апреля в Единый
государственный список деклараций внесено 816 509 документов
за 2017 год.Введение электронного декларирования было одним из
требований Европейского союза для реализации безвизового
режима с Украиной.
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