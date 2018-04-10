Обязательную декларацию до сих пор не подали депутаты Верховной Рады Андрей Журжий, Сергей Клюев, Надежда Савченко и Александр Онищенко, сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. В НАПК назвали нардепов, не подавших декларации за 2017 год Фото: radiosvoboda.org По состоянию на 1 апреля не подал декларацию народный депутат от "Самопомочі" Андрей Журжий и внефракционные нардепы Сергей Клюев, Надежда Савченко и Александр Онищенко.Нардеп об Блока Петра Порошенко Богдан Онуфрик подал свою е-декларацию 2 апреля, с опозданием на один день.По состоянию на 1 апреля в Единый государственный список деклараций внесено 816 509 документов за 2017 год.Введение электронного декларирования было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима с Украиной. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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