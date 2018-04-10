Причина победы консервативной партии "Фидес" не в личности Виктора Орбана. Гораздо большую роль играют тезисы, которые произносит он и его партия.

Об этом в комментарии рассказал политолог Петр Олещук,передает со ссылкой на .

"Люди поддерживают консервативное направление, потому что видят в нем защиту своих национальных интересов. Перед началом выборов партия устроила ряд масштабных медиа-акций. Целью которых было запугивание людей европейскими проблемами. В первую очередь апеллировали к возможному нашествию беженцев. Эта политика подействовала. Очевидно, в Венгрии есть требование на правоцентристских политиков. Такие тенденции распространены не только на территории этого государства. Та же Польша демонстрирует евроскептические настроения. Основа масштабной поддержки Орбана - это последовательная политика противостояния европейской бюрократии. Это воспринимают как защиту национальных интересов. Общество напугано терактами, которые происходят на территории Европы", - пояснил он.

По мнению эксперта, победа консерваторов - это вызов для Украины:

"Наши отношения с Венгрией все еще натянуты. Хотя ситуация с Законом об образовании затихла (Венгрия обвиняет Украину, что языковая статья украинского Закона "Об образовании" ограничивает права ее национальных меньшинств. Обучение в старших классах должно быть на украинском языке. Язык меньшинств будет изучаться как факультатив. -). Но дружественными и партнерскими их назвать нельзя".

Петр Олещук считает, что мы должны вести себя прагматично.

"Можем кооперироваться с другими странами, которые имеют такие же проблемы с Венгрией. Это Словакия и Румыния. Надо согласовывать политику с ними. не будет вступать в открытую конфронтацию. Венгрия - наоборот. Там часто говорили, что планируют блокировать евроинтеграцию Украины, вступление и сотрудничество с . Ведь любые спорные вопросы в решаются консенсусом.

Агрессивная политика Венгрии в отношении Украины создает видимость сильной власти в глазах населения. Это добавляет электоральных процентов. Мы не должны идти на уступки и вредить национальным интересам. Надо искать альтернативные механизмы давления", - добавляет знаток.

Партия венгерского премьера Виктора Орбана "Фидес" победила в выборах. Она будет иметь контроль над двумя третями голосов в парламенте. Скорее только - это 133 мандата, минимальное количество голосов для изменения конституции страны.

На втором месте ультраправый "Йоббик" - 19,5%, за ней - Венгерская социалистическая партия с результатом 12,35%.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира