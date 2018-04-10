|Эксперт рассказал чего ждать он нового венгерского парламента
|10.04.2018 21:23
|
Причина победы консервативной партии "Фидес" не в личности Виктора Орбана. Гораздо большую роль играют тезисы, которые произносит он и его партия.
Об этом в комментарии рассказал политолог Петр Олещук,передает со ссылкой на .
"Люди поддерживают консервативное направление, потому что видят в нем защиту своих национальных интересов. Перед началом выборов партия устроила ряд масштабных медиа-акций. Целью которых было запугивание людей европейскими проблемами. В первую очередь апеллировали к возможному нашествию беженцев. Эта политика подействовала. Очевидно, в Венгрии есть требование на правоцентристских политиков. Такие тенденции распространены не только на территории этого государства. Та же Польша демонстрирует евроскептические настроения. Основа масштабной поддержки Орбана - это последовательная политика противостояния европейской бюрократии. Это воспринимают как защиту национальных интересов. Общество напугано терактами, которые происходят на территории Европы", - пояснил он.
По мнению эксперта, победа консерваторов - это вызов для
Украины:
Петр Олещук считает, что мы должны вести себя прагматично.
"Можем кооперироваться с другими странами, которые имеют такие
же проблемы с Венгрией. Это Словакия и Румыния. Надо согласовывать
политику с ними. не будет вступать в открытую конфронтацию. Венгрия
- наоборот. Там часто говорили, что планируют блокировать
евроинтеграцию Украины, вступление и сотрудничество с . Ведь любые
спорные вопросы в решаются консенсусом.
Партия венгерского премьера Виктора Орбана "Фидес" победила в
выборах. Она будет иметь контроль над двумя третями голосов в
парламенте. Скорее только - это 133 мандата, минимальное количество
голосов для изменения конституции страны.