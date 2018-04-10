Таким образом удалось привезти почти тысячу избирателей "Фидес"

Результаты расследования опубликованы на сайте телеканала, передает Европейская правда .

Как отмечается в расследовании, движение в пункте контроля "Тисабеч" за несколько дней до выборов был посредственное, в то время как в воскресенье поток людей через границу вырос. Именно через этот пункт прибывали в Венгрию избиратели из Украины. Все они должны были поддержать на выборах кандидата партии "Фидес" Тилки Аттилу.

Журналистам удалось пообщаться с человеком, который занимался организацией перевозки закарпатцев в день выборов. По его словам, он еще в 5 утра в воскресенье отправился в "украинский рейд". Помогали ему жители приграничных венгерских деревень.

У канала есть запись разговора с человеком, который утверждает, что таким образом ему удалось привезти почти тысячу избирателей "Фидес".

С момента упрощенной локализации в Венгрии только в Тисабечи количество избирателей, имеющих право голоса, возросло на 146%.

Напомним, на парламентских выборах в Венгрии победила правоконсервативная партия "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана . По предварительным результатам, коалиция премьера получит в парламенте две трети мест - 134, тогда как ультраправое движение "Йоббик", получившее около 20% голосов - 27 мест, а социалисты с результатом 12% голосов, - 19 мест.