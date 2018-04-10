По состоянию на 18.00 Режим тишины сегодня соблюдался только на луганском направлении Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook Всего по состоянию на 18.00 было зафиксировано 22 обстрела боевиками украинских позиций. В результате один украинский военный получил ранения и был доставлен в больницу."Из запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов агрессор обстрелял наши позиции близко населенного пункта Бердянское (9 км от Мариуполя. – "). Также минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и вооружения БМП враг применил в районе Песков, гранатометы различных систем близко Лебединского, Водяного и шахты "Бутовка", противотанковый ракетный комплекс – неподалеку Широкино (25 км от Мариуполя. – ), а крупнокалиберные пулеметы – по защитникам Гнутово, Новотроицкого и Опытного", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1917625814914882 Гнутово также обстреливали из БМП, а Авдеевку, Павлополь, Красногоровку и Новотроицкое – из стрелкового оружия. В штабе отметили, что снайпер боевиков обстреливал украинские позиции под Водяным.На луганском направлении сегодня было тихо.Сегодня жители Левобережного района и микрорайона "Восточный" города Мариуполя Донецкой области сообщили о том, что слышат мощные взрывы.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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