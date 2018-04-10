|Боевики обстреливали Широкино и Бердянское из минометов и противотанковых ракетных комплексов – штаб АТО
|10.04.2018 21:29
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