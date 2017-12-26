На территории Польши незаконно работали практически 200 украинских граждан. Об этом сообщает Польское радио.

Пограничники из города Устка провели проверку двух фирм, занимающихся трудоустройством иностранцев в регионе. Всего они проверили легальность занятости 317 граждан иностранных государств, выяснив, что 207 иностранцев работали незаконно. Из них 195 человек были украинцами, еще 12 - грузинами. Отмечается, что фирмы нанимали сотрудников с нарушением сроков, которые указаны в заявлениях о намерении поручить работу иностранцу, без письменных договоров и разрешением на работу.

Также указано, что иностранцы работали в ряде фирм в двух воеводствах, в основном, в учреждениях обработки рыбы и в промышленном производстве. Пограничники сообщили, что документы были составлены хаотично с множеством недостатков и ошибок. Работодателям грозит штраф в размере до 10 тысяч злотых.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в данный момент в Польше находится около 1 миллиона украинцев .

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